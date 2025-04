J.D. Vance accolto da Giorgia Meloni a Palazzo Chigi Roma, 18 apr. (askanews) -Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance accolto dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni poche ore dopo il suo arrivo a Roma. Nel cortile di Palazzo Chigi la banda musicale, la bandiera e il reparto d'onore della Marina militare schierato. Dopo il colloquio con la premier, in programma un pranzo alla presenza anche dei due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Il vicepresidente Usa, che è di religione cattolica, sarà accompagnato dalla sua famiglia per l'intera settimana in cui sarà a Roma. Previsto anche l'incontro con il segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, e la partecipazione alle celebrazioni legate alla Domenica di Pasqua.