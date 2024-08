Jannik Sinner simpsonizzato nel murale per Los Angeles 2028 Milano, 12 ago. (askanews) - Jannik Sinner simpsonizzato da aleXsandro Palombo nel murale per il passaggio di consegne fra Parigi 2024 e le Olimpiadi di Los Angeles 2028, l'opera è apparsa sulla porta d'ingresso del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa a poche ore dalla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo il ritiro da Parigi 2024 e la sconfitta ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal, Jannik è stato immortalato con ironia insieme ad Homer Simpson, un simpatico augurio per il tennista italiano numero uno al mondo.