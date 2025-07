Iv, Renzi: ci aspetta 'Creuza de ma', strada difficile ma bellissima Genova, 5 lug. (askanews) - "Vorrei partire da De Andrè perché 'Creuza de Mà' significa mulattiera e io penso che sia questo l'obiettivo di un'assemblea di un partito politico: indicare una strada, in questo caso una strada difficile che porta in un luogo meraviglioso, porta al mare ma" attraverso una strada tortuosa, una strada ripida, una strada difficile da percorrere. La nostra per Italia Viva non è una strada semplice". Lo ha detto, aprendo l'Assemblea nazionale del partito in corso a Genova, il leader di Italia Viva Matteo Renzi riferendosi alla canzone di Fabrizio De Andrè in sottofondo. "Un anno fa - ha proseguito Renzi - abbiamo fatto una scelta di campo che ha portato molta inquietudine in tanti di noi, qualcuno ci ha lasciato, qualcuno se n'è andato, qualcuno non ha capito, qualcuno continua a star dentro con un po' di mal di pancia e continua a dire 'ma che senso ha stare con una parte della sinistra che ha le posizioni che conosciamo?'. Ecco - ha spegato il leader di Italia Viva -, aver scelto di partire da Genova significa innanzitutto indicare che quella che ci attende per i prossimi due anni è una 'Creuza de ma', una storia bellissima ma difficile".