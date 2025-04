Italiani sempre più popolo di risparmiatori ma con grande cautela Milano, 17 apr. (askanews) - Nonostante la perdita di valore dei salari reali gli italiani restano un popolo di risparmiatori. Sono pronti a investire, ma con grande cautela. "È ancora così ed è sempre più così - afferma Giorgio De Rita, segretario generale del Censis - Gli italiani continuano a risparmiare in tutte le classi sociali, in tutti i territori, in tutte le fasce di età. La propensione al risparmio cresce. Più di 8 italiani su 10 ogni mese qualche soldino lo mettono da parte, chi più chi meno naturalmente, però c'è una vocazione al risparmio che è assolutamente invincibile nel nostro Paese." Per questo è fondamentale l'educazione finanziaria, soprattutto in un contesto di inflazione, che rischia di erodere i risparmi, e i cambiamenti del sistema pensionistico. Se ne è parlato nella terza giornata del Salone del Risparmio di Milano, alla presentazione del sesto Rapporto Assogestioni-Censis. De Rita sottolinea la necessità di un'educazione finanziaria più efficace: "Gli italiani hanno un comportamento istintivo pragmatico, sentono che una scelta è giusta e sbagliata sulla base dell'esperienza e questo è un errore perché non hanno quella dimensione razionale, quell'educazione razionale nelle scelte. Al tempo stesso però hanno una capacità di selezionare, di verificare, di informarsi più alta di quello che pensiamo. L'educazione finanziaria deve cambiare lessico. Devi imparare a parlare il linguaggio sociale, devi imparare a parlare di previdenza, di rassicurazione, cautela, di investimento, di futuro, meno di tassi, obbligazioni, azioni e fondi". Per Jean-Luc Gatti, direttore del Salone del Risparmio, è fondamentale pensare, da subito, alla previdenza complementare. "La pensione pubblica è cambiata, continuerà a cambiare - dice Gatti - Gli italiani saranno sempre meno, saremo sempre meno nel tempo e qualcuno rischia di non trovarsi con un'adeguata copertura finanziaria nel momento in cui andrà in pensione. È importante pensarci oggi, è importante investire piccole somme già da molto giovani per poi avere una vecchiaia serena. Viviamo di più. La longevità è uno dei temi di questo salone e l'approccio di lungo termine, quindi il capitale paziente, è un'altra delle questioni che va assolutamente tenuta d'occhio, quindi insegnare agli italiani a non investire nel breve, ma guardare verso orizzonti più lunghi". Educazione finanziaria fondamentale non solo per proteggere i propri risparmi dall'inflazione ma anche per evitare le sempre più frequenti truffe. "In questo questo sesto rapporto Assogestione Censis emerge anche una preoccupazione degli italiani circa la crescita delle minacce al risparmio nei guadagni troppo facili, nelle piattaforme onine, nella contraffazione dei mezzi di pagamento - spiega De Rita - ma soprattutto nell'aggressione che più della metà degli italiani subisce da parte di tentativi di truffe finanziarie. Soldi facili non è facile farli, gli italiani ne sono consapevoli, ma subiscono questo attacco e in qualche misura cominciano a esserne anche preoccupati".