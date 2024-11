Italia-Repubblica Congo, prima volta la GdF a cerimonia resa onori Roma, 25 nov. (askanews) - In occasione del 250 anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza oggi, per la prima volta, le Fiamme Gialle hanno eccezionalmente preso parte, con i loro reparti, alla cerimonia di resa degli onori nel cortile di Palazzo Chigi per la visita del presidente della Repubblica del Congo, Denis Sassou Nguesso.