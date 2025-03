Istanbul, centinaia di studenti in piazza per il sindaco Imamoglu Istanbul, 21 mar. (askanews) - Centinaia di studenti sono scesi di nuovo in piazza a Istanbul a sostegno del sindaco Ekrem Imamoglu, a due giorni dal suo arresto per "terrorismo" e "corruzione". Imamoglu, principale rivale politico del presidente Recep Tayyip Erdogan, è stato arrestato pochi giorni prima che venisse nominato candidato del principale partito di opposizione CHP alle elezioni presidenziali del 2028. Le manifestazioni a suo sostegno vanno avanti nella capitale turca da tre giorni. Il suo partito ha denunciato la detenzione come un "colpo di Stato" e ha promesso di continuare le proteste. Un movimento che minaccia di diffondersi anche ad altre città della Turchia, con nuovi appelli, soprattutto tra i giovani, a manifestare.