IST PLATINUMWOOL, la rivoluzione giapponese della lana Milano, 16 lug. (askanews) - Il futuro della moda del lusso è già presente. In occasione di Milano Unica e durante un evento esclusivo, è stata svelata al mondo la nuova fibra di lana Merino Made in Japan: IST PLATINUMWOOL. Grazie alla ricerca e a processi tecnologici avanzatissimi, IST Corporation, pionieristica azienda nipponica, ha sviluppato una fibra naturale innovativa coperta da brevetto, evoluzione diretta della lana merino, frutto di una tecnologia all'avanguardia top secret. L'obbiettivo è chiaro: imprimere una svolta rivoluzionaria a tutto il settore. Toshiko Sakane, CEO di IST Corporation ha dichiarato: "IST PLATINUMWOOL è una nostra innovazione, frutto di più di 10 anni di lavoro. Siamo davvero contentissimi di presentarla al mondo. Il settore di riferimento dell'azienda inizialmente era quello chimico e siamo sempre stati specializzati nella lavorazione di materiali plastici, inclusi prodotti utilizzati nell'industria aerospaziale. Abbiamo però deciso di innovarci, scegliendo di trattare materiali naturali come la lana, integrando le nostre tecnologie con queste fibre naturali. Così è iniziato tutto" Anche l'Italia fa la sua parte in questo viaggio rivoluzionario. IST Corporation ha avviato infatti una partnership strategica con l'azienda biellese CM Tessuti. Un sodalizio commerciale e creativo che ha dato vita a due collezioni esclusive, che rappresentano l'unione dell'eccellenza giapponese e italiana. "La partnership con CM Tessuti è importante" - prosegue Toshiko Sakane - "Soprattutto perché uniamo due tecnologie di riferimento del settore come quella giapponese e italiana. Siamo davvero felicissimi di questo e guardiamo al futuro con ottimismo. Credo fortemente che questa fibra possa diventare una nuova scelta per il futuro delle aziende e che possiamo imporci nel mercato globale della moda". Moda ma non solo. IST PLATINUMWOOL, vuol dire anche sostenibilità: da una materia prima facilmente accessibile come la lana merino, si ottengono lucentezza, morbidezza e standard superiori a quelli di fibre più lussuose e ricercate, uniti a una resistenza e a una versatilità uniche nel loro genere. La rivoluzione dall'oriente è partita. E il mondo del tessile è pronto ad accoglierla a braccia aperte.