Israele, un concerto in onore di 5 ex ostaggi di Hamas Milano, 4 feb. (askanews) - Gli ostaggi israeliani rilasciati Naama Levy, Karina Ariev, Agam Berger, Liri Albag e Daniella Gilboa si godono un concerto organizzato dall'iniziativa musicale sociale "Lu Yehi" in loro onore presso l'ospedale Beilinson di Petah Tivka. Con le loro famiglie hanno anche festeggiato il 20° compleanno di Liri Albag. Le cinque donne sono state consegnate da Hamas nel quadro dell'accordo di cessate il fuoco con Israele.