Israele: ucciso Shahine, il capo di Hamas in Libano Milano, 17 feb. (askanews) - Il portavoce del governo israeliano David Mencer ha dichiarato che lunedì mattina Israele ha ucciso il comandante di Hamas Mohammed Shahine in un attacco al suo veicolo nel Libano meridionale, accusandolo di aver pianificato attacchi contro Israele dal territorio libanese. "Vicino a Sidone, questa mattina la nostra aeronautica, usando l'intelligence, ha colpito ed eliminato il terrorista Mohammed Shahine. Shahine era a capo del dipartimento operativo di Hamas in Libano. Di recente ha pianificato attacchi terroristici diretti e finanziati dall'Iran dal territorio libanese contro il nostro popolo", ha dichiarato Mencer.