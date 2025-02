Israele, Saar: questa settimana i negoziati su seconda fase accordo Gerusalemme, 18 feb. (askanews) - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato che Israele avvierà "questa settimana" i negoziati sulla seconda fase del fragile accordo per il cessate il fuoco a Gaza. "Ieri sera abbiamo avuto una riunione del gabinetto di sicurezza. Abbiamo deciso di aprire i negoziati sulla seconda fase. I negoziati inizieranno questa settimana", ha dichiarato Saar in una conferenza stampa a Gerusalemme; l'avvio dei colloqui era stato inizialmente previsto per il 3 febbraio. Inoltre, Saar ha detto che Israele esige la "completa smilitarizzazione di Gaza" e che "non accetterà la continua presenza di Hamas o di altri gruppi terroristici" nel territorio palestinese.