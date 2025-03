Israele, Saar: niente fase due tregua senza smilitarizzazione di Gaza Gerusalemme, 4 mar. (askanews) - Il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar, ha dichiarato che Israele esige la "piena smilitarizzazione" di Gaza e l'allontanamento di Hamas per poter procedere alla seconda fase dell'accordo di cessate il fuoco di gennaio; la prima fase si è conclusa lo scorso primo marzo. "Non abbiamo un accordo sulla seconda fase - ha detto in una conferenza stampa a Gerusalemme - chiediamo la smilitarizzazione totale di Gaza, l'uscita di Hamas e della Jihad islamica e la riconsegna dei nostri ostaggi. Se sono d'accordo, possiamo attuarlo domani", ha aggiunto riferendosi all'accordo.