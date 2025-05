Israele, parenti ostaggi a Trump: "Netanyahu mente, ferma la guerra" Tel Aviv, 12 mag. (askanews) - I familiari di alcuni ostaggi israeliani ancora detenuti a Gaza, dalla piazza di Tel Aviv ribattezzata "piazza degli ostaggi", chiedono a Trump di intervenire e mettere fine alla guerra, nei giorni in cui il presidente Usa è in Medioriente, seppur non in Israele, e Hamas ha annunciato la liberazione di un ostaggio israelo-americano. "Netanyahu vi sta ingannando. Netanyahu vi sta mentendo - dice Yehuda Cohen, padre dell'ostaggio Nimrod Cohen - Netanyahu ci sta tradendo. Sta tradendo gli ostaggi per i suoi scopi personali". Sappiamo tutti che Netanyahu sta lavorando per bloccare e prolungare la guerra col sangue dei civili e dei soldati israeliani. Per favore, continuate ciò che avete iniziato. Costringete Netanyahu, spingete Netanyahu a fare un accordo sugli ostaggi. A porre fine alla guerra". Einav Zangauker è madre di Matan Zangauker, prigioniero nella Striscia fino ad oggi con Edan Alexander, il soldato israelo-americano. "Presidente, tutto il popolo israeliano è con lei, ponga fine a questa guerra. Li riporti tutti a casa. La prossima settimana determinerà il destino degli ostaggi. La prossima settimana determinerà il destino del mio Matan, vita o morte".