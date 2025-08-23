Domenica 17 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
VideoIsraele, ostaggi: nuova protesta anti-governativa ieri a Tel Aviv
23 ago 2025
  3. Israele, ostaggi: nuova protesta anti-governativa ieri a Tel Aviv

Israele, ostaggi: nuova protesta anti-governativa ieri a Tel Aviv

Bloccato il traffico con un tavolo simbolico per lo Shabbat, ma con il fuoco nei piatti