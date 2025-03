Israele: non tolleriamo minaccia terroristica al confine con Siria Milano, 10 mar. (askanews) - "Israele è pronto a difendere, se necessario, la popolazione drusa in Siria dalle forze di questo nuovo regime (siriano). Non permetteremo alcun danno alla popolazione drusa". Lo ha affermato il portavoce israeliano David Mencer, aggiungendo che "i tentativi delle forze del regime e delle organizzazioni terroristiche di stabilirsi" nella zona di sicurezza nella Siria meridionale "saranno sventati".