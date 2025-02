Israele: non tollereremo l'uso cinico degli ostaggi da parte di Hamas Milano, 25 feb. (askanews) - "Fare un patto col diavolo comporta molte difficoltà. Questa settimana, il Primo Ministro ha annunciato un ritardo nel rilascio dei terroristi. Non ignoreremo la vergognosa dimostrazione che ha minato la dignità dei nostri ostaggi e il loro cinico utilizzo. Ci sono ancora 63 ostaggi trattenuti a Gaza e stiamo facendo tutto il possibile per liberarli". Lo ha detto il viceministro degli Esteri israeliano Sharren Heskel. Sabato Israele ha ritardato il rilascio di oltre 600 prigionieri palestinesi dopo che la sfilata dei prigionieri israeliani e l'esposizione inscenata di bare nere contenenti ostaggi morti hanno suscitato indignazione in tutto il Paese.