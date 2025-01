Israele: non ci saranno rifugi per i terroristi in Cisgiordania Milano, 23 gen. (askanews) - "Non ci sarà alcun rifugio sicuro per i terroristi in Giudea e Samaria (Cisgiordania occupata). Israele ha sventato e continuerà a sventare attacchi terroristici in tutta la nostra regione", ha affermato il portavoce del governo israeliano David Mencer. "La politica di Israele è chiara. Israele salderà i conti con ogni terrorista che cercherà di danneggiare i nostri cittadini", ha concluso.