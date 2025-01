Israele, manifestanti attendono la tregua davanti a residenza Netanyahu Milano, 15 gen. (askanews) - I manifestanti israeliani si sono radunati fuori dalla residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme per chiedere un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza, molti incollati ai loro telefoni in attesa della tanto attesa decisione sulla tregua.