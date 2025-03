Israele, l'ultimatum del ministro della Difesa agli abitanti di Gaza Tel Aviv, 19 mar. (askanews) - Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha lanciato un "ultimo avvertimento" ai cittadini di Gaza, affermando in un video che dovrebbero ascoltare il consiglio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e restituire gli ostaggi israeliani e rimuovere Hamas dal potere. L'alternativa sarà "la distruzione e la devastazione totale", afferma Katz. "Abitanti di Gaza - ha minacciato Katz - questo è un ultimo avvertimento. Il primo (capo di Hamas, Yahya) Sinwar ha distrutto Gaza e il secondo Sinwar la distruggerà completamente. L'attacco dell'aeronautica contro i terroristi di Hamas è stato solo il primo passo. Il resto sarà molto più difficile e ne pagherete il prezzo intero". "L'evacuazione dei civili dalle zone di combattimento inizierà presto. Se non verranno rilasciati tutti gli ostaggi israeliani e Hamas non verrà rimosso da Gaza, Israele agirà con forze che non avete mai conosciuto prima", ha aggiunto. "Ascoltate il consiglio del Presidente degli Stati Uniti. Restituite gli ostaggi ed espellete Hamas, e altre opzioni si apriranno per voi, inclusa la possibilità di trasferimento in altri luoghi del mondo per coloro che desiderano andarsene. L'alternativa è la distruzione e la devastazione totale".