Israele: la bozza della risoluzione Onu su Gaza è un tradimento Milano, 20 nov. (askanews) - L'ambasciatore israeliano all'Onu Danny Danon definisce la bozza di risoluzione per un cessate il fuoco a Gaza "un tradimento", pochi istanti prima che il Consiglio di sicurezza dell'Onu votasse un'altra bozza di risoluzione che chiedeva un cessate il fuoco a Gaza nel suo ultimo tentativo di esercitare pressione per porre fine alla guerra. "La risoluzione presa in esame oggi dal Consiglio di sicurezza non è niente di meno che un tradimento. Tradisce i 101 ostaggi innocenti ancora detenuti da Hamas, le loro famiglie in lutto e gli stessi principi che l'Onu afferma di difendere", ha detto l'ambasciatore dello Stato ebraico. La bozza non è stata approvata per il veto posto dagli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza.