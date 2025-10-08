"Israele Intercetta la Freedom Flotilla: Navi e Passeggeri Trasferiti in Porto, Continuano i Colloqui per il Cessate il Fuoco a Gaza"

Le forze israeliane hanno intercettato poco prima dell’alba, a circa 120 miglia nautiche dalle coste della Striscia di Gaza, la Conscience nave ammiraglia della Freedom Flotilla Coalition e le altre otto imbarcazioni della Thousand Madleens to Gaza con a bordo oltre 150 persone, tra medici, infermieri, giornalisti e attivisti, e aiuti medici a alimentari per un valore di oltre 110.000 dollari. “Un altro futile tentativo di violare il blocco navale legale e di entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto”, ha annunciato stamattina Israele. “Le navi e i passeggeri saranno trasferiti in un porto israeliano – ha fatto sapere il ministero degli Esteri su X – tutti i passeggeri stanno bene e al sicuro. I passeggeri dovrebbero essere espulsi in tempi rapidi”. Intanto proseguono gli sforzi per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Stamattina l’inviato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e il genero e consigliere per il Medio Oriente, Jared Kushner, sono arrivati in Egitto, per partecipare ai colloqui indiretti tra Israele e Hamas.
© Riproduzione riservata