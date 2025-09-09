Israele intensifica l'offensiva, Netanyahu: andatevene subito da Gaza

Martedì 9 Settembre 2025

Francia, l'ora dell'incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l'ora dell'incertezza
9 set 2025
Roma, 9 set. (askanews) - Auto e camion carichi di palestinesi e di beni di prima necessità. Immagini da una strada costiera vicino a Nuseirat, nella parte centrale della Striscia di Gaza, con la popolazione in fuga dopo l'intensificarsi degli attacchi israeliani e l'avvertimento del primo ministro Benjamin Netanyahu, che ha detto: "Negli ultimi due giorni, l'aviazione ha abbattuto cinquanta torri. Tutto questo è solo il preludio, la fase iniziale di un'operazione molto più ampia e intensa: una manovra di terra delle nostre forze, che ora si preparano a entrare nella città di Gaza". Poi l'avvertimento: "Colgo questa opportunità per dire ai residenti, ascoltatemi attentamente: siete stati avvertiti, andatevene subito!".