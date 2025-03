Israele, il presidente Herzog "inquieto" per ripresa dei raid a Gaza Gerusalemme, 21 mar. (askanews) - Una critica senza precedenti da parte del presidente israeliano Isaac Herzog nei confronti del governo Netanyahu: il capo dello Stato ha diffuso un video messaggio in cui afferma di essere "profondamente inquieto per la dura realtà che si dispiega davanti ai nostri occhi" per la ripresa dei raid a Gaza. Herzog critica sia l'invio al fronte dei riservisti sia l'idea stessa che riprendere i raid possa servire a liberare gli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas. "È impossibile non essere profondamente turbati dalla dura realtà che si sta dispiegando davanti ai nostri occhi. Migliaia di riservisti sono stati recentemente richiamati in servizio ed è inconcepibile mandare i nostri figli al fronte mentre si portano avanti iniziative divisive e controverse che creano profonde spaccature nella nostra nazione. È impensabile riprendere i combattimenti mentre si persegue ancora la sacra missione di riportare a casa i nostri ostaggi" ha detto Herzog. "Purtroppo stiamo assistendo a una serie di azioni unilaterali e sono profondamente preoccupato per il loro impatto sull'equilibrio della nostra nazione. Invito i nostri politici a valutare attentamente ogni passo e a determinare se rafforza la resilienza della nazione, in particolare se contribuisce allo sforzo bellico e al ritorno degli ostaggi".