Israele, il generale Eli Sharvit nuovo capo dello Shin Bet Milano, 31 mar. (askanews) - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato di avere deciso di nominare l'ex comandante della Marina, il maggiore generale Eli Sharvit, come prossimo capo dello Shin Bet. Sharvit prenderà il posto di Ronen Bar al timone dell'agenzia d'intelligence per la sicurezza interna. Quest'ultimo era finito in rotta di collisione con Netanyahu a causa di un'inchiesta avviata nelle scorse settimana dallo Shin Bet sul caso di corruzione denominato Qatargate, che vede coinvolti collaboratori del premier. La piazza aveva protestato contro Netanyahu e contro il siluramento di Ronen. L'ammiraglio Sharvit, che entrerà in carica il 10 aprile, ha prestato servizio per 36 anni nell'IDF, cinque dei quali come comandante della Marina. "In questa posizione, ha guidato la costruzione della forza di difesa marittima e ha gestito complessi sistemi operativi contro Hamas, Hezbollah e Iran", ha affermato l'ufficio del primo ministro.