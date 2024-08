Israele, gli ultraortodossi protestano contro l'arruolamento militare Milano, 5 ago. (askanews) - Scontri fra le forze di sicurezza israeliane e i manifestanti ultra-ortodossi. Questi ultimi protestano contro il loro arruolamento davanti alla base militare di Tel HaShomer a Kiryat Ono, vicino a Tel Aviv, il primo giorno in cui alcuni ebrei ultra-ortodossi sono stati invitati ad arruolarsi per il servizio militare obbligatorio a seguito di una decisione del tribunale. Il 25 giugno la corte suprema israeliana ha ordinato l'arruolamento degli studenti ultraortodossi delle yeshiva, le scuole religiose, che finora beneficiavano di un'esenzione dal servizio militare. Il servizio militare è obbligatorio in Israele, ma gli ebrei ultraortodossi possono evitarlo dedicandosi allo studio dei testi sacri dell'ebraismo grazie a un'esenzione amministrativa introdotta nel 1948 da David Ben Gurion, fondatore dello stato d'Israele.