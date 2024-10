Israele, Gallant: contro l'Iran una risposta mortale e sorprendente Milano, 10 ott. (askanews) - Il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà oggi per votare sulla risposta del paese all'attacco missilistico dell'Iran. Intanto, il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha detto che la ritorsione di Israele contro l'Iran per il bombardamento missilistico della scorsa settimana sarà "mortale, precisa e sorprendente". "Come abbiamo fatto finora durante la guerra in tutte le altre aree, chiunque ci attaccherà verrà ferito e pagherà un prezzo", ha dichiarato Gallant.