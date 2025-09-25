Israele: Flotilla non può entrare in zona combattimento attivo Milano, 25 set. (askanews) - "Vorrei essere molto, molto chiaro. Israele non permetterà a nessuna nave di entrare nella zona di combattimento attiva, la zona di combattimento pericolosa, e non permetterà la violazione di un blocco navale legittimo". Lo ha detto Eden Bar Tal, direttore generale del ministero degli Esteri israeliano, in una conferenza stampa sulla Flottilla Global Sumud diretta a Gaza. Riguardo all'invio di una fregata italiana per affiancare la Flotilla ha detto "dalle dichiarazioni dei loro governi capiamo che queste navi sono destinate a una missione di salvataggio in caso di necessità. Siamo abbastanza certi che non ce ne sarà bisogno, quindi non vediamo alcun problema nel fatto che ci siano navi in giro".