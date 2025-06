Israele: faremo vedere video 7 ottobre a attivisti Freedom Flotilla Gerusalemme, 9 giu. (askanews) - Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, si è congratulato con l'esercito per aver intercettato Madleen, la nave di Freedom Flotilla Coalition con cui un gruppo di attivisti, fra cui Greta Thunberg cercava di portre medicine cibo, fra cui latte in polvere per i neonati, a Gaza, sull'orlo della carestia dopo mesi di bombardamenti israeliani. Katz ha dichiarato di aver dato istruzioni affinché i video degli attacchi del 7 ottobre vengano mostrati agli attivisti, in modo che potessero vedere "che tipo di organizzazione terroristica è Hamas, il gruppo che sono venuti a sostenere e in nome del quale stanno agendo", definendo poi Greta Thunberg "l'antisemita".