Israele annuncia l'uccisione di Yahya Sinwar, leader di Hamas Roma, 17 ott. (askanews) - Le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno dichiarato giovedì 17 ottobre di aver eliminato il leader del movimento palestinese Hamas, Yahya Sinwar. "Durante le operazioni delle IDF nella Striscia di Gaza, sono stati eliminati tre terroristi", aveva confermato l'Idf su Telegram, tra questi ci sarebbe Sinwar, mentre successivamente Israele ha confermato ai funzionari americani la morte del leader di Hamas, in base ai primi test del Dna, secondo quanto riferito da una fonte alla Cnn. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che lunedì sarà in Israele, ha dichiarato che l'uccisione di Sinwar è per Israele "la sua azione di autodifesa contro i terroristi di Hamas" e si è augurato che la sua scomparsa "possa portare a un cessate il fuoco a Gaza". E se il presidente americano Joe Biden è stato informato sulla morte del leader di Hamas, i famigliari degli ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza hanno chiesto "un accordo immediato per il rilascio di tutti i 101 ostaggi".