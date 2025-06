Israele abborda e ferma la Freedom Flottiglia con Greta Thunberg Roma, 9 giu. (askanews) - La Freedom Flotilla Coalition, che ha noleggiato la nave umanitaria Madleen per Gaza, con a bordo, tra gli altri, l'attivista svedese Greta Thunberg e l'eurodeputata e attivista palestinese naturalizzata francese Rima Hassan, ha dichiarato di essere stata "abbordata" dall'esercito israeliano. "Le comunicazioni con la Madleen sono state interrotte. L'esercito israeliano è salito a bordo", ha inizialmente riportato l'organizzazione sul suo canale Telegram, su cui documentava live il viaggio per portare aiuti a Gaza, sostenendo che l'equipaggio sarebbe stato "rapito dalle forze israeliane". L'imbarcazione, partita dall'Italia il primo giugno, stava proseguendo il viaggio nonostante gli ordini di Israele al suo esercito di impedirle di raggiungere il territorio palestinese. Secondo l'ultima posizione fornita nella notte era a circa 57 km da Gaza. In un video diffuso dall'organizzazione, Greta Thunberg dice: "Se vedete questo video, siamo stati intercettati e rapiti in acque internazionali dalle forze di occupazione israeliane o dalle forze che sostengono Israele. Esorto tutti i miei amici, familiari e compagni a fare pressione sul governo svedese affinché rilasci me e gli altri al più presto". Le autorità israeliane hanno intercettato la nave e, secondo un comunicato del Ministero degli Affari Esteri israeliano, hanno invitato i passeggeri a "tornare nei loro Paesi". Ore prima il ministro della Difesa israeliano Israel Katz aveva annunciato di avere ordinato all'esercito di "impedire che la nave raggiungesse Gaza". Il ministero degli Esteri ha poi pubblicato una foto di Greta Thunberg mentre riceve un panino da un soldato israeliano, e ha scritto che è "attualmente in viaggio verso Israele, sana e salva e di buon umore". Parlando dell'equipaggio ha poi scritto: "Sono stati forniti loro panini e acqua. Lo spettacolo è finito".