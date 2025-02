Islamic Finance, UBAE: facilitare attività commerciale Ue-Africa Roma, 4 feb. (Askanews) - "Banca UBAE, da oltre 50 anni, lavora a supporto dell'imprenditoria italiana e internazionale per facilitare l'attività commerciale e le iniziative infrastrutturali tra l'Europa e il Nord Africa. Ci sembrava essere i soggetti più idonei a proporre una riattivazione del processo di incorporazione di normative compatibili con la finanza islamica all'interno dell'ordinamento italiano, con un triplice obiettivo: quello di poter allargare ulteriormente le fonti di funding per la finanza pubblica, quello di avvicinare ancor più gli imprenditori italiani e africani nelle loro attività in linea con lo spirito del Piano Mattei e anche cercare di ricondurre a circuiti più stabili e più definiti flussi finanziari che oggi sfuggono alle evidenze istituzionali". Lo ha detto Maurizio Valfrè, direttore generale di Banca UBAE, a margine del convegno "Finanza oltre i confini", al quale hanno partecipato, tra gli altri, il viceministro Maurizio Leo, il presidente della commissione Finanze della Camera Marco Osnato (Fdi), il segretario di presidenza della Camera Alessandro Colucci (Nm), Federico Cornelli, commissario Consob, e Giuseppe Siani, Capo Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria di Banca d'Italia.