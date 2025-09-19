Ischia, Legnini: un terzo edifici danneggiati da ricostruire altrove Ferrara, 18 set. (askanews) - "Un terzo circa degli edifici danneggiati non potranno essere ricostruiti in sito perché ci sono situazioni di rischio non mitigabili" e il piano delle delocalizzazioni "rappresenterà uno sforzo molto molto rilevante". Lo ha detto Giovanni Legnini, Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 21 agosto 2017. "Per Ischia andiamo avanti sulla ricostruzione privata, su quella pubblica, sulla mitigazione del rischio idrogeologico, non c'è giorno nel quale non viene assunta una decisione o si fa un passo avanti", ha spiegato Legnini a margine della Conferenza nazionale sul dissesto idrogeologico a RemTech Expo di Ferrara. "La novità più rilevante che in questi giorni occuperà la nostra attenzione è quella relativa alla pubblicazione del piano della ricostruzione, finalmente varato dalla Regione Campania con il concorso attivo e propositivo di tutte le istituzioni a partire dalla struttura commissariale. Adesso il piano deve essere pubblicato e poi dobbiamo attuarlo". Il Commissario ha sottolineato che "tra gli impegni più rilevanti che ci vedrà molto attivi, prossimamente, vi è quello del piano delle delocalizzazioni. Un terzo circa degli edifici danneggiati non potranno essere ricostruiti in sito perché ci sono situazioni di rischio non mitigabili e questo rappresenterà uno sforzo molto molto rilevante".