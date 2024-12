Iran: "Sosterremo la Siria con ogni mezzo necessario" Baghdad, 6 dic. (askanews) - "La Repubblica Islamica dell'Iran ha sempre sostenuto la Siria e continuerà a farlo con tutte le sue forze. Fornirà tutto il necessario e richiesto dal governo siriano": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Aragchi, in una conferenza stampa a Baghdad. "Le minacce terroristiche contro la Siria non saranno limitate alla Siria e rappresenteranno una minaccia per tutti i paesi confinanti e l'intera regione. Se la Siria diventasse un posto sicuro per i terroristi, dovremmo aspettarci il ritorno del gruppo dello Stato islamico e di altri gruppi terroristici, e ciò creerebbe una grande minaccia per la regione".