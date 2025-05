Iran: sì ad ispettori Aiea in caso di accordo con Usa Roma, 28 mag. (askanews) - L'Iran è disposto a permettere agli ispettori dell'Aiea l'accesso ai propri impianti nucleari se verrà raggiunto un accordo con gli Stati Uniti: lo ha dichiarato il responsabile dell'ente nucleare iraniano, Mohammad Eslami. "Non abbiamo ancora accettato ispettori da quei Paesi in particolare, gli Stati Uniti con cui siamo in conflitto... Tuttavia, se si raggiunge un accordo con gli Stati Uniti e si prendono in considerazione tutte le richieste e i desideri dell'Iran, allora siamo pronti a riconsiderare la questione dell'accettazione degli ispettori dell'Aiea", ha concluso.