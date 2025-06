Iran, Meloni: nessun aereo da nostre basi, non preso parte a azioni Roma, 23 giu. (askanews) - Voglio "confermare quanto già è stato dichiarato dai ministri Tajani e Crosetto" e cioè che "nessun aereo americano è partito da basi italiane e la nostra nazione non ha in alcun modo partecipato ad azioni militari". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni alla Camera in vista del prossimo Consiglio europeo, in seguito all'attacco degli Usa ai siti nucleari iraniani.