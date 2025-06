Iran, manifestazione a Teheran contro gli attacchi israeliani Teheran, 13 giu. (askanews) - A Teheran gli iraniani sono scesi in piazza per denunciare l'ondata di attacchi di Israele contro circa 100 obiettivi tra cui siti nucleari, basi militari e missilistiche in cui sono state uccise figure di alto livello, tra cui il capo delle forze armate, funzionari militari e scienziati nucleari. "Siamo pronti alla guerra, è ingenuo pensare che non pagheremo un prezzo pesante... ma siamo pronti" hanno affermato alcuni manifestanti mostrando cartelli con le immagini del comandante delle Guardie rivoluzionarie Gholam Ali Rashid e dello scienziato nucleare Fereydoun Abbasi, uccisi dagli attacchi israeliani. Tra le vittime ci sarebbero anche civili, compresi bambini, secondo quanto riportato dai media ufficiali della Repubblica islamica. L'operazione israeliana contro l'Iran continuerà e il suo obiettivo è eliminare le minacce all'esistenza stessa di Israele, ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha invitato il popolo iraniano a rimanere unito dopo gli attacchi, affermando che il Paese avrebbe risposto con decisione a quella che ha definito una "crudele aggressione". "La risposta legittima e risoluta dell'Iran farà pentire il nemico della sua azione insensata", ha dichiarato il presidente iraniano.