Iran, Khamenei: solo noi decidiamo sull'arricchimento dell'uranio Teheran, 4 giu. (askanews) - "Indipendenza nazionale significa che il Paese non deve aspettare il via libera o il rifiuto degli Stati Uniti e simili. Un elemento chiave dell'indipendenza nazionale è il principio del 'noi possiamo' e sulla questione nucleare, il piano degli Stati Uniti è al 100% contrario al 'noi possiamo'". E' quanto ha detto oggi la Guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, nell'intervento tenuto per il 36esimo anniversario della morte del fondatore della Repubblica Islamica, l'Imam Khomeini. "La prima parola degli Stati Uniti è che l'Iran non dovrebbe avere un'industria nucleare e dipendere dagli Stati Uniti - ha detto Khamenei nel suo discorso al mausoleo dell'Imam Khomeini, nel sud di Teheran - la nostra risposta alle assurdità degli Stati Uniti è chiara: non possono fare nulla a questo proposito". Poi rivolgendosi agli Stati Uniti ha aggiunto: "Perché interferite? Che l'Iran abbia o meno l'arricchimento, cosa vi importa? Chi siete voi?".