Iran, Khamenei: l'asse delle resistenza non è finito Milano, 17 dic. (askanews) - Il leader supremo dell'Iran, Ali Khamenei, ha affermato che Israele e gli Stati Uniti "sbagliano gravemente" a immaginare che l'asse della resistenza sostenuto da Teheran sia crollato con la cacciata del siriano Bashar al-Assad. "Certo, il regime sionista ha in mente di prepararsi attraverso la Siria per accerchiare e sradicare le forze di Hezbollah, ma colui che verrà sradicato è Israele", ha dichiarato.