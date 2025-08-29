Iran, Kallas: prossimi 30 giorni opportunità soluzione diplomatica Milano, 29 ago. (askanews) - Roma, 29 ago. (askanews) - Kaja Kallas, responsabile della politica estera Ue, ha dichiarato questa mattina da Copenaghen che le prossime settimane offriranno un'"opportunità" per elaborare una soluzione diplomatica sul programma nucleare iraniano, dopo che gli Stati europei hanno attivato una scadenza di 30 giorni per il ritorno in vigore delle sanzioni. "Per quanto riguarda l'Iran, sapete tutti che ieri è stato avviato lo snapback - ha detto, citando il meccanismo che avvia un processo di 30 giorni per reimporre le sanzioni sospese dieci anni fa - Stiamo quindi entrando in una nuova fase, questi 30 giorni, che ora ci danno anche l'opportunità di trovare davvero delle vie diplomatiche per arrivare a una soluzione".