Iran, il Pakistan si dice "solidale" e condanna attacchi di Israele Islamabad, 13 giu. (askanews) - Il Pakistan ha "condannato con forza" gli attacchi israeliani che hanno ucciso comandanti militari e fisici nucleari in Iran e ha espresso "solidarietà" al Paese suo vicino. Il ministro degli Esteri Ishaq Dar ha denunciato gli attacchi come "ingiustificati" e in "violazione del diritto internazionale", e ha dichiarato che il suo paese - che assieme all'India è una potenza nucleare regionale - "è fermamente solidale con il popolo iraniano e denuncia inequivocabilmente queste palesi provocazioni che rappresentano un grave pericolo e una seria minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità dell'intera regione". "La comunità internazionale e le Nazioni Unite - ha proseguito Ishaq Dar - hanno la responsabilità di sostenere il diritto internazionale, fermare immediatamente l'aggressione e ritenere l'aggressore responsabile delle sue azioni".