Iran, Guardiani Rivoluzione annunciano nuovi missili, "non rilevabili" Teheran, 9 ago. (askanews) - Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno aggiunto nuovi missili e droni all'arsenale delle loro forze navali, come dimostrerebbero le immagini diffuse dalla televisione di stato iraniana. Una notizia che aumenta ulteriormente le tensioni nella regione in seguito all'assassinio del leader politico di Hamas ismail Haniyeh a Teheran. Secondo la televisione iraniana Irib, nelle forze navali del Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica sono stati integrati un totale di 2.654 sistemi militari, tra cui missili a lungo e medio raggio, droni esplosivi, da combattimento e da ricognizione, nonché unità di guerra elettronica. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie iraniane inoltre si è dotata di nuovi missili da crociera con testate altamente esplosive che non sono rilevabili, riferisce Reuters, citando l'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim. "Un gran numero di missili da crociera è stato aggiunto alla flotta della Marina delle Guardie. Questi nuovi missili hanno capacità di testate altamente esplosive che non sono rilevabili e possono causare danni ingenti e affondare i loro obiettivi", ha affermato Tasnim.