Iran, Grossi(Aiea) vede il ministro degli Esteri iraniano Araghchi Teheran, 14 nov. (askanews) - Nelle immagini l'incontro tra il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, in visita a Teheran, e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Grossi è arrivato a Teheran ieri sera a capo di una delegazione per negoziare con i massimi funzionari nucleari e politici del Paese. Il direttore generale dell'Aiea al suo arrivo in Iran è stato accolto dal portavoce dell'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Aeoi) Behrouz Kamalvandi.