Iran, Grossi (Aiea): "Radioattività intorno a Natanz è invariata" Vienna, 16 giu. (askanews) - Presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Vienna, sessione urgente del Consiglio dei governatori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, in seguito agli attacchi israeliani alle strutture nucleari in Iran. La parte sotterranea del sito nucleare iraniano di Natanz non è stata colpita, secondo le informazioni a disposizione dell'Aiea. "Non ci sono stati ulteriori danni" rispetto agli attacchi di venerdì scorso che hanno distrutto gli edifici in superficie, ha assicurato il direttore generale dell'agenzia, Rafael Grossi, in una dichiarazione in apertura della riunione straordinaria. Grossi ha inoltre affermato che l'agenzia sta monitorando la situazione tra Iran e Israele "molto attentamente" e che è "pronta a intervenire in caso d'emergenza nucleare o radiologica entro un'ora". Intanto l'Iran ha invitato l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica a condannare Israele per gli attacchi. "Sono stati attaccati gli impianti nucleari pacifici di un Paese che era sotto il monitoraggio costante dell'Aiea. Ci aspettiamo che l'agenzia e il suo direttore prendano una posizione ferma condannando questo atto", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei.