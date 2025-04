Iran, Araghchi: si può trovare accordo se Usa mostrano buona volontà Teheran, 8 apr. (askanews) - "Se l'altra parte dimostra abbastanza della necessaria buona volontà, si può raggiungere un accordo. Alla fine, la palla è nel campo americano": è quanto ha precisato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, ribadendo la tesi della repubblica islamica secondo la quale il programma nucleare iraniano è esclusivamente pacifico e spiegando che l'obiettivo principale dell'Iran nel processo di negoziazione con gli Stati Uniti è quello di revocare le sanzioni economiche contro Teheran. Araghchi ha anche confermato che i rappresentanti iraniani e statunitensi si incontreranno in Oman il 12 aprile per colloqui indiretti ad alto livello. "Questi negoziati saranno condotti indirettamente e non accetteremo nessun'altra forma di negoziazione. Ci impegniamo a garantire gli interessi del popolo iraniano, il nostro programma nucleare è esclusivamente pacifico e legale", ha affermato Araghchi, citato dall'agenzia di stampa statale Irna.