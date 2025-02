Invictus Games, Crosetto: disabilità è una sfida, forza Campioni Roma, 6 feb. (askanews) - "Siamo pronti a tifare per gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), che rappresenteranno l'Italia agli InvictusGames25": lo scrive sui social il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "Questi straordinari atleti, in partenza per Vancouver - sottolinea Crosetto - ci insegnano che la disabilità non è un limite, ma una sfida da superare con determinazione e coraggio. Quotidianamente ognuno di loro, come recita la poesia di William Ernest Henley, dimostra cosa significhi essere un 'Invictus': padrone del proprio destino, capitano della propria anima. A nome di tutta la famiglia Difesa: siamo con voi, Campioni!".