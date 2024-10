Investire a Dubai e nel Golfo: "Opportunità per imprese italiane" Dubai, 8 ott. (Askanews) - Come affrontare le sfide del mercato di Dubai e della regione del Golfo, per poter cogliere le occasioni di un sistema economico che offre grandi opportunità. Ne abbiamo parlato con i fondatori di Deepblue Works. "Deepblue Works - ci ha spiegato Marco Ruggeri, founder di Deepblue Works - è un'agenzia indipendente formata da professionisti che sono confluiti da diverse agenzie e realtà della comunicazione internazionale per costituire un nuovo modello di business e di consulenza che abbraccia il percorso del marketing e della comunicazione". "Il mercato emiratino e in generale l'area del golfo GCC - ha aggiunto Eduardo Salierno, co-founder dell'agenzia - è oggi un mercato molto dinamico dove accadono tante cose, dove nel prossimo futuro ci sono già una serie di appuntamenti internazionali che uniti appunto al dinamismo, all'attitudine tipica di questi posti dove succedono tante cose, dove si incontrano tante opportunità, diventa strategica una presenza nel momento in cui, per attitudine e per visione si hanno dei punti di interesse e le possibilità di cominciare a fare impresa qui". Nella prospettiva del fare impresa in questa regione del mondo gioca un ruolo importante il Dubai Hub for Made in Italy. "Il supporto dell'Hub - ha detto ancora Ruggeri - per noi è stato fondamentale, perché al di là di tutti i requirements basici ovviamente necessari per aprire, è una realtà che riguarda aspetti formali, aspetti bancari, tutta una serie di procedure ovviamente che sono indispensabili per poter fare esistere il soggetto legalmente all'interno di questo territorio abbiamo avuto anche un supporto importante in funzione un po' della filosofia con cui questo abbia stato concepito e quindi con questo spirito di italianità che ci consente di poter lavorare con una modalità a noi molto cara e che in questo contesto ci aiuta a crescere e a muovere i passi più velocemente". Ma cosa dovrebbero fare le PMI Italiane che puntano a crescere a Dubai e nell'Area del Gulf Cooperation Council? "Sicuramente - ha risposto Salierno - è importante per le aziende che vogliono strutturare una loro presenza qui innanzitutto studiare e capire il contesto in cui poi eventualmente verranno a stare ed è importante farsi accompagnare dalle risorse delle persone giuste perché tante volte è facile arrivare più difficile invece riuscire a mettere radici".