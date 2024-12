Internazionalizzazione, Lepore: connubio imprese-istituzioni Roma, 2 dic. (askanews) - "Il connubio tra imprese e istituzioni è sicuramente il veicolo migliore per poter portare il made in Italy all'estero e poter essere sempre più rappresentativi aumentando davvero il nostro pil con un reale sviluppo che si può esclusivamente fare all'estero trattandosi veramente di mercati target che le nostre imprese così forti e organizzate possono raggiungere. Grazie dunque a Confapi per l'organizzazione di questo evento". Lo ha dichiarato l'avv. Giuseppe Lepore fondatore di Pilc, in occasione della serata CONFAPI ROMA E LAZIO, presso Palazzo Brancaccio a Roma. Un'occasione unica per sottolineare il ruolo strategico di Confapi nel panorama economico e istituzionale del Lazio, guardando anche al Giubileo 2025.