Interface Digital Concierge, Romeo software hospitality Tivùsat Roma, 19 nov. - Presentato al SIA Guest, Salone Internazionale dell'Accoglienza, Romeo è la svolta per unire il contatto umano al digitale, il maggiordomo a servizio degli ospiti. Non è un semplice Digital Concierge, ma un supporto alla persona. Con Romeo è possibile trasmettere al cliente l'essenza e l'identità della struttura, veicolando, al cliente tutti i servizi. Il cliente, che ha già effettuato la sua scelta con la struttura, ha bisogno di essere fidelizzato e con Romeo, è possibile inserire tutte le coccole e le peculiarità previste dalla sua scelta. Per esempio, all'interno della camera è possibile inserire le informazioni sul room service o sul mini bar, ma anche quelle più specifiche e caratteristiche, come le specialità nei kit di cortesia e la scelta dei cuscini. È inoltre possibile inserire il menu con i piatti, aggiungendo anche dei video. Non manca la possibilità di condividere la mappa della zona, consigliando al cliente i luoghi da vedere e le attività da svolgere. Il cliente è coccolato a 360°, con la possibilità di ordinare i suoi cocktail preferiti, attraverso un QR Code, direttamente dalla piscina della struttura. Inoltre, con Romeo è possibile gestire direttamente le prenotazioni. Romeo è nato con il concept di consolidare la call to action, che è l'azione regina del marketing digitale, quella che convince il cliente a completare la prenotazione. Il Digital Concierge "Romeo" rappresenta un supporto essenziale per soddisfare le esigenze sempre più sofisticate degli ospiti e per semplificare l'accesso ai contenuti. Tivùsat è la piattaforma satellitare italiana gratuita, che offre un'ampia gamma di canali televisivi e radio, senza costi di abbonamento.