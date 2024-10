Intercettazioni, Nordio: risorse per capire nuovi sistemi criminalità Roma, 30 ott. (askanews) - "Sappiamo bene che le organizzazioni criminali comunicano con sistemi che non siamo in grado di intercettare: la mafia non parla attraverso i telefonini. La proposta è trasferire le risorse utilizzate per intercettazioni lunghe e costose che riguardano anche reati inutili per intercettare questi nuovi sistemi che la criminalità organizzata utilizza per parlare". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, rispondendo alla Camera a un'interrogazione sulla revisione delle politiche del governo in materia di intercettazioni e iniziative volte a potenziare le infrastrutture informatiche del Ministero in relazione ad attacchi esterni. "Le riforme che abbiamo fatto e stiamo facendo sul trojan e sull'invasività delle intercettazioni sono volte a coniugare la riservatezza delle comunicazioni con la necessità di combattere la delinquenza, soprattutto quella organizzata - ha sottolineato il Guadasigilli - queste riforme non riguardano la criminalità organizzata, terrorismo, mafia, camorra".