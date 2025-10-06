Instagram compie 15 anni, il social che ha lanciato gli influencer

Lunedì 6 Ottobre 2025

Una Flotilla al fianco di Kiev

Gabriele Canè
Una Flotilla al fianco di Kiev
6 ott 2025
Roma, 6 ott. (askanews) - Instagram compie 15 anni e continua ad evolversi. Dall'iconcina della polaroid a quella fluo di oggi. Era il 6 ottobre del 2010 quando Kevin Systrom e Mike Krieger, due imprenditori, decisero di trasformare il progetto "Burbn" pensato come app per facilitare i check-in in un social network basato sulla condivisione di foto e video scattate con il telefono. Da allora è stata un'escalation: foto sempre più ritoccabili, video, reel, effetti, dirette, stories. Così sono nati tanti influencer, personaggi, mestieri che prima non esistevano. È cambiato il modo di fare marketing, pubblicità, di raccontarsi e condividere ogni istante. Dall'acquisto da parte di Facebook nel 2012 per 1 miliardo di dollari ad oggi, il suo impatto rivoluzionario nel modo di comunicare non si è fermato e stare dietro all'algoritmo, agli ultimi aggiornamenti per non perdere follower o acquisirne di nuovi, è l'ossessione di migliaia di persone. Nel mondo ci sono oltre 3 miliardi di utenti attivi mensili su Instagram e la tendenza non sembra arrestarsi.