Insolvenze aziendali, Allianz Trade prevede aumenti nel 2025 e 2026 Milano, 18 mar. (askanews) - Le insolvenze aziendali globali continueranno a crescere nei prossimi due anni. Dopo un aumento del +10% nel 2024, si prevede un ulteriore incremento del +6% nel 2025 e del +3% nel 2026. Secondo una analisi di Allianz Trade, il leader mondiale nell'assicurazione del credito commerciale, questi dati porterebbero a cinque gli anni consecutivi di crescita delle insolvenze (2022-2026). Il rischio di un ritardo nella riduzione dei tassi di interesse, il prolungato clima di incertezza e la debole ripresa della domanda, sono tre fattori che spiegano questa crescita. In Italia la ripresa delle insolvenze aziendali è aumentata significativamente nella seconda metà del 2024, registrando uno dei maggiori incrementi - a livello globale - ovvero +45%, rispetto al +9% del 2023. La persistente debolezza della crescita economica - prevista per il 2025 e il 2026 - e un sostegno limitato dalla politica monetaria, contribuiranno al rialzo nel prossimo periodo, che potrebbe portare, secondo quanto previsto dallo studio di Allianz Trade, a 14.000 i casi nel 2025 (+17%) e a 14.300 quelli nel 2026 (+2%). Gli aumenti delle insolvenze aziendali globali potrebbero avere un impatto significativo anche sull'occupazione: secondo Allianz Trade, nel 2025 questa situazione metterà a rischio direttamente 2,3 milioni di posti di lavoro (+120.000 rispetto al 2024), con un aumento più contenuto nel 2026 (+30.000). Il rischio di tassi di interesse elevati e una possibile guerra commerciale potrebbero infine aggravare ulteriormente le insolvenze globali. Secondo Allianz Trade l'espansione del credito può aiutare a ridurre le insolvenze aziendali fornendo alle imprese la liquidità necessaria per gestire gli obblighi di debito, sostenere le operazioni e investire nella crescita.